सितारों के हिसाब से जानिए कब करें गर्भ धारण?

गर्भ संस्कार के अनुसार सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार ये चार गर्भ धारण करने के लिए शुभ माने जाते है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 11:31 [IST]

English summary

According to Vedic Astrology in a woman’s horoscope fifth house and its lord is consider for child birth and pregnancy. With fifth house some more houses of horoscope are important for getting pregnant is mentioned below.