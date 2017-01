शनि के धनु राशि में प्रवेश से क्या होगा जीवन पर असर?

मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के रजत पाद में शनि का आगमन सुख-सौभाग्यदायक होगा। मिथुन, तुला और मीन राशि वालों को ताम्रपाद से शनि का आगमन उन्नति और भौतिक सुख देने वाला है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 15:09 [IST]

English summary

Saturn is going to transit to Sagittarius on 26th January 2017. Saturn stays in a sign for almost two and half years.