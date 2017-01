जानिए शनि की साढ़ेसाती किन राशियों पर डालेगी प्रभाव?

शनि देव की राशि बदलते ही तुला की साढ़ेसाती समाप्त होगी और मकर राशि पर शनि की साढ़ेसाती प्रारम्भ होगी।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 12:58 [IST]

Sade Sati is a transition phenomenon of Saturn (Shani). When Saturn or Shani transit through twelfth, first and second house from the natal moon of birth chart, the period is termed as Sade Sati.