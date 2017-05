जानिए अपने घर से कैसे दूर करें नकारात्मक उर्जा?

घर में ज्यादा ही नकारात्मक उर्जा भर गई है, तो प्रत्येक कमरे के प्रत्येक कोने में थोड़ा-थोड़ा नमक रख दें।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 14:06 [IST]

English summary

There are many techniques that can help you detect negative energies in your home. Here is astro tips for Remove Negative Energy.