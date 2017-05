सुख, समृद्धि के लिए धारण करें मूंगा गणेश

देवी देवताओं की पूजा भी तभी फलीभूत होती है, जब उसे पूर्ण विधि-विधान से दोषरहित तरीके से किया जाए।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 16:58 [IST]

English summary

Moonga Ganesha is the most effective remedy for wealth. It is the gemstone dedicated to Mars. Make Lord Ganesha happy and open the doors for more wealth.