किसकी होगी सपा मुलायम की या अखिलेश की, क्या कहते हैं सितारे?

समाजवादी रूपी पेड़ आज वटवृक्ष बन चुका है लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि वर्चस्व की लड़ाई में मुलायम के वटवृक्ष {सपा} को अपने ही काटने पर तुले है।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 13:05 [IST]

English summary

Mulayam Singh Yadav has taken a chartered flight from Delhi to Lucknow this morning after he spoke on the phone to his son, Akhilesh Yadav, in the middle of a seething battle over who should control their Samajwadi Party, sources said.