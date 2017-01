जानिए मकर संक्रांति का महत्व और कुछ खास बातें

सूर्य की उपासना से अध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण होता है। सकारात्मक ऊर्जा से मन व तन में विशुद्धता आती है।

Tuesday, January 10, 2017, 14:47 [IST]

Makar Sankranti marks the transition of the Sun into the zodiac sign of Makar (Capricorn) on its celestial path. here is important thing about it.