15 जनवरी से शुरू हो जाएगा बैंड, बाजा, बारात का सिलसिला

जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, वैसे ही खरमास समाप्त हो जाता है और सारे शुभ कार्यो की शुरूआत हो जाती है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 8:58 [IST]

English summary

Makara Sankranti 2017 is one of the most celebrated festivals in India but astrologically, it is the day when Sun begins its movement away from the tropic of Capricorn and towards the northern hemisphere.