कमजोर सूर्य छीन सकता है आंखों की रोशनी

जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान को नेत्र स्थान भी कहा जाता है। आंखों से संबंधित रोगों के लिए द्वितीय भाव से विचार किया जाता है।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 16:31 [IST]

English summary

Sun, Moon, Venus, Mars are the karakas for eye/eyesight. Ascendant represents head/general health/overall health 2nd and 12th houses indicate right and left eye.