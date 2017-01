जानिए आपकी कुंडली में है कलाकार बनने का योग?

कला जगत में प्रवेश कराने के लिए ज्योतिष में अनेक ग्रहों का मजबूत होना चाहिए। इस क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र होता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 14:11 [IST]

English summary

For Raj yoga in films, astrologers analyze periods, planetary relationships, conjunction and vision in the birth-chart.