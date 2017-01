गजकेसरी योग का किस राशि में क्या फल मिलेगा?

गुरू और चन्द्रमा दोनों ही ग्रहों का बलवान होने पर ही या शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर ही गजकेसरी योग का फल प्राप्त होता है।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 10:49 [IST]

English summary

Gaja Kesari Yoga is one of the auspicious yogas in Vedic Astrology. This yoga is formed in the birth-chart when Jupiter is in Kendra.