यदि किसी लड़की या लड़के का नाम अंग्रेजी के A अक्षर से शुरु होता है तो ऐसे व्यक्ति काफी आकर्षक होते हैं और आकर्षण के घेरे में भी रहते हैं।

Friday, November 11, 2016, 13:27 [IST]

Your Name is your identity but your name affects your personality. For Example, A Letter is a synonyms of love and care.