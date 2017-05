आखिर क्यों रहते हैं पवनपुत्र हनुमान लाल-लाल?

दरअसल पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार मां सीता को सिंदूर लगाते हुए राम भक्त हनुमान ने देख लिया था।

Story first published: Tuesday, September 20, 2016, 13:51 [IST]

One of the most important colors used to paint Hanuman murtis (idols), images and sculptures is red. The idols are painted red for the good of Sri Ram.