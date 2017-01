अंग्रेजी भाषा पर स्वामी विवेकानंद का था बेहतरीन कमांड लेकिन मिले थे काफी कम नंबर

'द मॉडर्न मॉन्क: व्हाट विवेकानंद मीन्स टू अस टूडे' किताब में लिखा है कि एक संभ्रात परिवार में पैदा होने के कारण विवेकानंद अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल कर पाए थे।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 16:37 [IST]

English summary

Swami Vivekananda's English language skills captivated thousands but his marks in the subject in the three university examinations he took were far from impressive, says a new book on the 19th century philosopher-monk.