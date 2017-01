जानिए क्यों हाथ जोड़कर किया जाता है नमस्कार?

नमस्कार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नमस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक आत्मा का दूसरी आत्मा से आभार प्रकट करना।

Monday, January 2, 2017, 17:06 [IST]

Namaste and its common variants ‘namaskar,’ ‘namaskaara’ or ‘namaskaram’, is one of the five forms of formal traditional greeting mentioned in the Vedas.