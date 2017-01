क्या है मकर संक्रांति और पतंग का कनेक्शन, क्यों उड़ती है खिचड़ी पर गुड्डी?

मान्यता है कि पतंग शुभ संदेश की वाहक है, संक्रांति के दिन से घर में सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं और वो शुभ काम पतंग की तरह ही सुंदर, निर्मल और उच्च कोटि के हों इसलिए पतंग उड़ाई जाती है।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 15:53 [IST]

The custom of flying kites is associated with Makar Sankranit. People fly kites on this day because by doing it unknowingly they receive the benefits of sun exposure.