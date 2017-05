बड़े काम का है ओम (ॐ) शब्द, जानिए इसके शारीरिक लाभ

अगर आपको घबराहट महसूस होती है तो आप आंखें बंद करके 5 बार गहरी सांसे लेते हुए ॐ का उच्चारण करें।

Friday, May 5, 2017, 7:56 [IST]

OM Mantra or AUM is the highest sacred symbol or say word in Hinduism.There may be the scientific reason to use the sound vibrations created by chanting OM first, which makes the rest of the Mantra more effective.