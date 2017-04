पूजा करते वक्त क्यों ढ़कते हैं हम सिर, क्या है इसके पीछे कारण?

मान्यता है जिसको आप आदर देते हैं उनके आगे हमेशा सिर ढ़क कर जाते हैं इसलिए पूजा करते वक्त सिर ढका जाता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 15:59 [IST]

English summary

We over Our Heads During Prayer or Pooja For effective prayers. Its helps us for concentration and Positive energy, its symbol of respect.