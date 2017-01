सुभाष चंद्र बोस की 120वीं जयंती: युवा शक्ति के प्रतीक नेताजी थे कारों के शौकीन

नेताजी कारों के बेहद शौकीन थे, हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी कोई कार नहीं खरीदी।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 10:28 [IST]

English summary

On the 120th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose on Monday, Prime Minister Narendra Modi hailed the revolutionary freedom fighter leader and made files related to him available on the Internet. here is some Intresting Facts about him.