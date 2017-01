मकर संक्रान्ति, पोंगल या लोहड़ी..त्योहार एक रूप अनेक

आज उत्तर भारत के लोग 'मकर संक्रान्ति' मना रहे हैं तो वहीं दक्षिण भारत आज 'पोंगल' की तैयारी में जुटा है तो वहीं हमारे दिलकश पंजाब ने एक दिन पहले ही 'लोहड़ी' मना ली है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 15, 2016, 8:38 [IST]

English summary

Pongal is a Tamil harvest festival. Makar Sankranti is a major harvest festival celebrated in India. It commemorates the beginning of the harvest season and cessation of the north-east monsoon in South India.