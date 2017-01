मकर संक्रांति 2017 का शुभ मुहूर्त और महत्व

सूर्य चूंकि मकर में प्रवेश करता है और शनि देव चूंकि मकर राशि के स्वामी हैं, अत: इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 9, 2017, 14:51 [IST]

English summary

Here we have the auspicious Muhurat timings, Date, Fasting of Makar Sankranti ( 14 Jan 2017).