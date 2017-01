'जल्लीकट्टु' तमिलवासियों के लिए केवल एक प्रथा नहीं बल्कि पहचान भी है...

तमिलनाडु पूरे भारत में अकेला ऐसा राज्य है जहां बैलों को गाय से भी ज्यादा महत्व दिया जाता है।'जल्लीकट्टु' के लिए मंदिरों के बैलों का प्रयोग किया जाता है।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 7:32 [IST]

English summary

Tamilnadu’s traditional and popular bull-taming sport will be held in three places near Madurai on Sunday morning — without the fear of a Supreme Court ban. Here is some Interesting Facts About it,