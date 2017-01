गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि देश का गौरव और सम्मान है...

26 जनवरी 1950 को डॉ.राजेन्द्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हाल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 13:02 [IST]

English summary

Republic Day honors the date on which the Constitution of India came into force on 26 January 1950 replacing the Government of India Act (1935) as the governing document of India.Here is Interesting Fact about Republic Day or 26th January of India.