अक्षय तृतीया आज: जानिए पूजा का सही समय और महत्व

अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किये जाते हैं, उनका अक्षय फल मिलता है।

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 12:33 [IST]

English summary

Akshaya Tritiya which is also known as Akha Teej is highly auspicious and holy day for Hindu communities. Akshaya Tritiya which is on April 28, 2017, here is Puja Muhurat and Important Facts in hindi.